La quercetina può inibire il Covid-19? Ecco i risultati dello studio (Di venerdì 4 settembre 2020) La quercetina è una molecola naturale che si può trovare in alcuni ortaggi. Essa, sembrerebbe avere effetti per contrastare il coronavirus, almeno secondo quanto affermato da una ricerca condotta da Bruno Rizzuti dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Cosenza, in collaborazione con il team di ricercatori delle Università di Saragozza e Madrid. Tale flavonoide, stando ai risultati dello studio, ha un effetto “destabilizzante” su 3CLpro ovvero la proteina del virus che è fondamentale per il suo sviluppo ed il cui blocco potrebbe essere addirittura letale per il temutissimo Covid. «Le simulazioni hanno dimostrato che la quercetina si lega esattamente al “sito ... Leggi su quotidianpost

SkyTG24 : Quercetina, ecco la molecola naturale che può inibire il Sars-Cov-2 - CryAntonino : RT @emergency_live: #Quercetina anti #Covid? Il risultato è frutto del lavoro di ricerca condotto da Bruno Rizzuti (#Cnr-#Nanotec) di #Cose… - LuigiF97101292 : RT @IlPrimatoN: Si chiama quercetina e destabilizza una delle proteine chiave per la replicazione dell’agente patogeno. Ecco dove la si può… - fendente1 : RT @IlPrimatoN: Si chiama quercetina e destabilizza una delle proteine chiave per la replicazione dell’agente patogeno. Ecco dove la si può… - brunamar14 : RT @IlPrimatoN: Si chiama quercetina e destabilizza una delle proteine chiave per la replicazione dell’agente patogeno. Ecco dove la si può… -

Ultime Notizie dalla rete : quercetina può