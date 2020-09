Isola di Elisa Fuksas, diario di vita sospesa in lockdown (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA, 04 SET - Scoprire per caso di avere un nodulo maligno alla tiroide e subito dopo ritrovarsi nella vita sospesa collettiva imposta dal lockdown. Mesi tra pandemia, ansie, tg, mascherine e Roma ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

AnsaVeneto : Isola di Elisa Fuksas, diario di vita sospesa in lockdown. Racconto via smartphone tra malattia e percorso colletti… - FedericoTaddia : RT @EScienza: Dal 4 al 6 settembre venite tutti a Castiglione del Lago a seguire il festival L'isola di Einstein, ci saranno @robertafulci… - silvianalon : RT @EScienza: Dal 4 al 6 settembre venite tutti a Castiglione del Lago a seguire il festival L'isola di Einstein, ci saranno @robertafulci… - robertafulci : RT @EScienza: Dal 4 al 6 settembre venite tutti a Castiglione del Lago a seguire il festival L'isola di Einstein, ci saranno @robertafulci… - EScienza : Dal 4 al 6 settembre venite tutti a Castiglione del Lago a seguire il festival L'isola di Einstein, ci saranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Elisa

Roma, 4 set. (askanews) - Oggi Rai Cinema presenta nell'ambito delle Giornate degli Autori il film che ha coprodotto dal titolo "Isola" di Elisa Fuksas. La storica trasmissione "Hollywood Party" di Ra ...VENEZIA – «Inizialmente questa storia non doveva essere un film, ma un antidoto alla paura della mia malattia, del virus, di stare sola. Per questo il primo racconto l’ho fatto a me stessa: in un mome ...