Inter: “Il ricordo di Facchetti è sempre vivo” (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Inter ha ricordato con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito Giacinto Facchetti, ex bandiera nerazzurra nonché vicepresidente per diversi anni prima della morte prematura di quattordici anni fa: “C’è qualcosa che il tempo non può cancellare o sbiadire, sono gli insegnamenti, i valori e l’esempio di chi è riuscito a lasciare un segno, nella sua vita e in quella degli altri. È per questo motivo che il ricordo di Giacinto Facchetti è sempre vivo, è l’eleganza dei suoi movimenti, la classe dei suoi gol, la lealtà sportiva, l’integrità morale, la capacità di essere un fuoriclasse e un innovatore, è un pensiero che guarda al futuro, ai giovani”. Leggi su sportface

DiMarzio : #Kolarov è dell’@Inter: 1 milione più 500 di bonus alla @OfficialASRoma, contratto di un anno con opzione per il gi… - repubblica : Suning non paga, la Premier League annulla il contratto con la tv cinese - SkySport : JULIO CESAR compie 41 anni. Auguri! ? «La parata più importante? Su Messi nella semifinale di Champions 2010. Ogni… - GiorgioPasta : @stini78 @Inter Lungo il muro dopo San Siro verso i parcheggi a pagamento oltre la Curva Sud - GiordanoSqueri : RT @pisto_gol: Chi ha visto il giocatore, ne ha ammirato la classe e la correttezza. Chi ha conosciuto l’uomo, sa che era un esempio per tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter “Il L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908