In dimissione, positiva dopo due tamponi negativi: attivati i protocolli su degenti e personale (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Un caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato oggi in una paziente in dimissione dall’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino e immediatamente sono scattate le misure di sicurezza. La donna, una 75enne residente a Montemiletto (Av), la scorsa settimana, a causa di una caduta accidentale in casa, è stata accompagnata al Pronto soccorso di Contrada Amoretta, dove le è stato praticato il tampone rapido, che ha dato esito negativo. Poiché aveva riportato una frattura di femore e necessitava di ricovero nel reparto di Ortopedia, è stato effettuato anche il tampone naso-faringeo molecolare, che ha confermato la negatività al nuovo Coronavirus. La ... Leggi su anteprima24

