“Il vuoto ad ogni respiro”. Daniele Mondello, il post su Viviana e Gioele è da pelle d’oca. Arriva a 1 mese dalla scomparsa (Di venerdì 4 settembre 2020) Difficile crederci, ma è passato un mese esatto dalla scomparsa di Viviana e Gioele. A donare loro un po’ di luce è Daniele Mondello che dedica loro una foto ed un pensiero toccante e colmo d’amore nella sua pagina Facebook. “È passato un mese. Ed è il vuoto ad ogni respiro. Non c’è più musica nella mia vita né luce sul mio cammino. Ma il mio cuore, pesante, vi accoglie ad ogni battito”. E ancora: “Siete, e resterete per sempre, la mia famiglia. Nessun tribunale può restituirmi il calore del vostro amore ma al fuoco di verità e giustizia sacrificherò tutto me stesso. Ne ho ogni ... Leggi su caffeinamagazine

