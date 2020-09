Il raduno di 130 sindaci a Codogno per “ripartire dopo la pandemia”. Perplessità sulle tempistiche: “Il contesto è ancora critico” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il maxi raduno dei sindaci accoglierà a Codogno – il primo focolaio di coronavirus in Italia – circa 130 primi cittadini arrivati nel Lodigiano da tutta Italia. Prima il saluto in Piazza Mercato, transennata per consentire lo svolgimento della manifestazione, poi la messa nella Chiesa parrocchiale in memoria dei 9 colleghi morti a causa del coronavirus, quindi pranzo tipico al Palacampus Assigeco e infine partita a calcetto al campo comunale Acerbi: triangolare tra nazionale sindaci, amministratori della Zona Rossa e volontari Croce Rossa e Protezione Civile. Proprio in quest’ultima formazione, fanno sapere gli organizzatori, scenderà in campo Mattia, il “Paziente 1”. Si continuerà fino a sera, con il concerto in piazza della band dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

