Forzano saracinesca di un negozio ma il bottino è misero (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Alle prime luci dell’alba, del 4 settembre, a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, i militari della locale Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto aggravato, il ventiquattrenne G. L. ed il ventiduenne L. R., entrambi stabiesi e già noti alle Forze del’Ordine. Gli stessi sono stati individuati da una pattuglia della Sezione Radiomobile che, poco prima, aveva ricevuto da un cittadino la segnalazione di un furto appena consumato all’interno di un salone per parrucchiere. Acquisita la descrizione degli autori, i militari hanno individuato, nelle vicinanze dell’esercizio commerciale, due soggetti corrispondenti, per fattezze fisiche e vestiario, ai malviventi. Questi, sottoposti a perquisizione, sono stati sorpresi in possesso della ... Leggi su anteprima24

