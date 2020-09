Formula 1, Ferrari indietro anche a Monza: vola Hamilton (Di venerdì 4 settembre 2020) Formula 1, nemmeno l’aria di casa sveglia le Ferrari che sono indietro anche nella prima giornata di Monza. Hamilton e Bottas sempre davanti L’aria di casa non risolleva le due Ferrari dalla crisi e non cambia i valori in campo. Nella prima giornata di Libere a Monza, Mercedes ancora una volta a fare le voce … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkySportF1 : A Monza la @ScuderiaFerrari ha conquistato 19 vittorie: la gallery, dalla prima del 1951 a quella di… - SkySportF1 : ? Mercedes è già davanti a tutti (?? #FP1) Insegue la Red Bull, Ferrari fuori dalla top-10 Il resoconto ?… - SkySportF1 : Doppio problema per le Rosse all'uscita della prima di Lesmo: il video #ItalianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - aleksan30409461 : RT @Gianludale27: Camilleri sul passaggio di Ferrari in altre categorie: 'Stiamo studiano la possibilità di andare in Indy. Dipenderà dalla… - Gianludale27 : Camilleri sul passaggio di Ferrari in altre categorie: 'Stiamo studiano la possibilità di andare in Indy. Dipenderà… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Ferrari F1 Ferrari, Mattia Binotto: “L’errore più grande? Aver sbagliato il progetto della SF-1000” Sport Fanpage Ferrari, Camilleri rassicura: "Stop porte girevoli, fiducia in Binotto e nella squadra"

In casa Ferrari c'è piena fiducia nel lavoro di Mattia Binotto e del team della Rossa. A confermarlo è l'amministratore delegato Louis Camilleri che ha chiuso seccamente ad un addio anticipato al team ...

F1: dominio Mercedes in seconde libere, Ferrari sempre crisi

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Le due Mercedes comandano anche la seconda sessione di prove libere del Gp di Monza ma in ordine invertito: primo Hamilton (1''20'192), secondo Bottas (+0.262). Le Ferrari, i ...

In casa Ferrari c'è piena fiducia nel lavoro di Mattia Binotto e del team della Rossa. A confermarlo è l'amministratore delegato Louis Camilleri che ha chiuso seccamente ad un addio anticipato al team ...(ANSA) - MILANO, 04 SET - Le due Mercedes comandano anche la seconda sessione di prove libere del Gp di Monza ma in ordine invertito: primo Hamilton (1''20'192), secondo Bottas (+0.262). Le Ferrari, i ...