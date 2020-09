“Ero un campione, sono diventato una plusvalenza”, Crosetti racconta le sfighe di Pjanic (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ciao, mi chiamo Miralem Pjanic e giocavo nella Juventus, ma adesso non ci gioco più. Giocherò nel Barcellona, ma anche il Barcellona che io immaginavo non c’è più”. Comincia così l’immaginifica lettera in prima persona scritta da Maurizio Crosetti come se fosse Pjanic. L’editorialista di Repubblica usa lo stratagemma per raccontare la catena di sfighe che il centrocampista ex Juve si trova ad affrontare: doveva essere il grande regista palleggiatore di Sarri, è finito nel Barca più triste della storia. “Sarri disse che avrei toccato 150 palloni a partita ma dopo qualche mese non ero già più titolare. Anche Sarri, comunque, adesso non c’è più: tipo me, la Juve e il ... Leggi su ilnapolista

