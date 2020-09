Ellen Pompeo ricorda teneramente l’amicizia con Sandra Oh sul set di Grey’s Anatomy (Di venerdì 4 settembre 2020) Se quando nomina Patrick Dempsey mostra sempre una punta di acidità, quando ricorda Sandra Oh lo fa con tenerezza e affetto: Ellen Pompeo ha sempre speso parole di grande apprezzamento per la sua ex co-star e continua a dimostrare di avere nostalgia del periodo della sua permanenza in Grey’s Anatomy. Lo ha fatto una volta di più via Twitter, commentando due foto dal backstage delle passate stagioni di Grey’s Anatomy: ad un utente che ha pubblicato due immagini dal set che ritraggono Ellen Pompeo e Sandra Oh vicine e complici sul set, l’interprete di Meredith Grey ha reagito con occhi a cuoricino. Le foto risalgono presumibilmente alla prima e alla ottava stagione: Sandra Oh ha ... Leggi su optimagazine

IsabellaVK21 : @JoseRicardoMesF Vai ser tipo a Ellen Pompeo com Grey's Anatomy, morrer no papel hahah - xmmagic : @Hena30047540 Penso di averti dato svariate motivazione sul perché owen faccia schifo come uomo e qui l’unica cosa… - xmmagic : @Hena30047540 Ricordiamo che Meredith le ha dato del mostro praticamente. Sono sicura che sei anche fan di Ellen Pompeo. Non sarei sorpresa. - pastaIpesto : spiace doverlo ammettere ma la risata di ellen pompeo mi dà la mia dose giornaliera di serotonina - protectgiacomo : @badxsstribrid icon: giacomo gianniotti header: ellen pompeo -