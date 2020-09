È stato trovato un secondo sopravvissuto della nave cargo affondata al largo del Giappone (Di venerdì 4 settembre 2020) È stato soccorso vivo un secondo membro dell’equipaggio della Gulf Livestock 1, una nave mercantile naufragata mercoledì al largo delle coste Giapponesi dopo che era stata colpita dal tifone Maysak. La nave trasportava 6mila bovini e 43 membri dell’equipaggio, 39 Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : stato trovato È stato trovato un secondo sopravvissuto della nave cargo affondata al largo del Giappone Il Post Torna a casa e trova suo figlio di 7 anni impiccato. Immediati i soccorsi, ma il bambino non ce l’ha fatta

Un rientro a casa terribile per una giovane madre, che ha trovato suo figlio impiccato all’interno dell’abitazione. La madre del piccolo, che aveva solo 7 anni, lavora come autista per Uber Eats. La ...

Record del mondo di slalom conquistato da una sedicenne, “Non è stato facile” – VIDEO

Il Guinnes World Record per il completamento di un percorso di slalom nel minor tempo è stato vinto da una ragazza sedicenne. Che tipo di auto guidavate a 16 anni? Almeno guidavate un’auto? Ecco un’al ...

