Dopo la proposta di una pista ciclabile sul Ponte di Messina, il ministro Provenzano ironizza: «E la catapulta?» (Di venerdì 4 settembre 2020) Quali scossoni ha provocato la proposta di Paola De Micheli su una pista ciclabile Ponte sullo Stretto? Per il momento solo tanta ironia. E non solo sui social, che non perdonano quasi nulla, ma anche da alcuni esponente del suo stesso governo e della sua stessa maggioranza (e partito). Significativa, infatti, è la presa di posizione di Giuseppe Provenzano che dal palco degli Stati generali della CGIL, ha rispedito al mittente quella proposta con ironia. LEGGI ANCHE > Per il ministro De Micheli, anche l’ipotesi pista ciclabile per il Ponte sullo Stretto «Scusate se tra queste priorità (si stava parlando delle Infrastrutture al Sud, ndr) non cito il Ponte, sui cui vedo che si ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Dopo proposta Come funziona il referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari Fanpage.it Concordato Astaldi, avvisi di garanzia a commissari e attestatore per essersi aumentati i compensi

La Procura chiude le indagini sui compensi ai commissari nominati dallo stesso Tribunale fallimentare per seguire la procedura del concordato Astaldi. L’inchiesta era partita da un’intercettazione tel ...

Defibrillatori ovunque, Parente: «Tempi rapidi per l’approvazione»

Il disegno di legge sui «defibrillatori ovunque»? «Ritengo sia una legge di civiltà. Soprattutto, dopo la pandemia, abbiamo il dovere civico di non trascurare altre patologie e di intervenire preventi ...

