‘Dissidente del Covid’ VIOLENTEMENTE arrestato dopo aver appoggiato la protesta anti-lockdown di Melbourne (VIDEO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Alcuni giorni dopo che una madre incinta era stata arrestata per “incitamento” a una protesta anti-lockdown, la polizia di Melbourne ha inseguito un auto-definito “combattente per la libertà” che gestisce una rete di diffidenti dal Covid-19. Il drammatico arresto è stato filmato. James Bartolo, un ex soldato, bodybuilder e un uomo che – nelle sue stesse parole – combatte contro il “sistema corrotto e fallito” durante il blocco del Covid-19, ha trasmesso in diretta streaming un VIDEO di se stesso mentre discute con la polizia sulla sua soglia della sua casa di primo mattino. Le forze dell’ordine, tra cui ufficiali armati in divisa, hanno chiesto che aprisse la porta e lasciasse che esibissero un ... Leggi su databaseitalia

