Dipendenti pagati 2 euro l'ora: autolavaggio chiuso dalla polizia (Di venerdì 4 settembre 2020) L'autolavaggio di via Mazzini a Rezzato, situato poco dopo Villa Fenaroli viaggiando verso il lago di Garda, è stato posto sotto sequestro dalla polizia Locale, che lo ha poi messo a disposizione ... Leggi su bresciatoday

LaChiara67 : @nino_giovanni @HuffPostItalia Ha letto l'articolo? Sono considerati in malattia, pagati dall'INPS se sono dipenden… - michela79998960 : Dipendenti pagati 2 euro l'ora: autolavaggio chiuso dalla polizia - lubenasich : RT @francoisengo: @martafana @SiamolaGente @bancaditalia @AndreaRoventini @MazzucatoM @SimoneFana @gcarletti67 @cdifoggia @AlRobecchi i riv… - PinoTom3 : RT @PinoTom3: I magistrati sono i dipendenti pubblici più pagati lavorano pochissimo e usufruiscono di 75 gg di ferie. Il governo tagli i v… - PinoTom3 : I magistrati sono i dipendenti pubblici più pagati lavorano pochissimo e usufruiscono di 75 gg di ferie. Il governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dipendenti pagati

Fanpage.it

Un autolavaggio di Rezzato, in provincia di Brescia, è stato chiuso e sequestrato dalla polizia locale. I dipendenti dell’attività, assunti formalmente solo per poche ore a settimana, lavoravano in re ...L’avevamo anticipato. In seguito all’accordo sottoscritto dal comune di Monreale con la Automobile Club Sicilia che gestisce il servizio delle aree di sosta a pagamento nel comune, il servizio delle s ...