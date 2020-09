Crolla tetto rimessa autobus, nessun ferito (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – Non state trovate persone ferite o decedute sotto le macerie del tetto Crollato in via Luigi Tamburrano, incrocio Via di Grotta di Gregna, a Roma. La struttura collassata e’ un’edificio composto da piano terra e piano interrato. Secondo quanto si apprende, quest’ultimo era utilizzato per autorimessa di autobus di un’azienda privata. Sul posto i Carabinieri. Leggi su romadailynews

