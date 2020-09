Covid, PIL Italia ai livelli del 1993. Visco: “Essenziale attuare riforme” (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – “Per l‘Italia è essenziale attuare le riforme“. Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nell’intervento “Economic growth and productivity: Italy and the role of knowledge”, all’ESOF2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste. Mai come ora “è importante affrontare i problemi che hanno frenato la crescita per circa 30 anni. A tal fine, è essenziale attuare riforme volte a creare un clima più favorevole alle imprese, aumentando la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici, aumentando il livello degli investimenti pubblici, migliorando la giustizia civile, riducendo quella amministrativa e oneri burocratici che ostacolano gli investimenti privati, abbassandone il peso di ... Leggi su quifinanza

EGardini : Dobbiamo lavorare per il mondo delle #imprese che stanno vivendo una drammatica crisi, dovuta non solo al Covid. So… - di_pixel : RT @repubblica: Il Covid ha spinto il Pil italiano al 1993. Visco: 'Rimuovere gli ostacoli che frenano l'innovazione' - repubblica : Il Covid ha spinto il Pil italiano al 1993. Visco: 'Rimuovere gli ostacoli che frenano l'innovazione' - Italia_Notizie : Visco: Pil tornato ai livelli di 30 anni fa e non è solo colpa del Covid - Foxsaw22AveAle : RT @rep_economia: Il Covid ha spinto il Pil italiano al 1993. Visco: 'Rimuovere gli ostacoli che frenano l'innovazione' -