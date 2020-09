Covid, Burioni: 'Cantare in coro è rischioso, negli Usa due morti' (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Devo purtroppo comunicare a tutti che Cantare in coro sembra comportare un rischio molto alto di avere un focolaio epidemico'. Pur da 'grandissimo appassionato di musica', sconsiglia le attività di ... Leggi su leggo

fanpage : Burioni: “In Usa 4163 bimbi ricoverati e 101 morti per covid, non sono immuni al coronavirus” - ilmessaggeroit : Covid, Burioni: «Cantare in coro è rischioso, negli Usa 2 morti» - marchesinimomy : @ChampagneSoci13 @CinziaEmanuelli @giuliaselvaggi2 Oddio.. Lo stesso burioni che sosteneva che il covid, qui in Ita… - SamGibili1 : RT @ExtraMoenia: @GuidoCrosetto @marco_gervasoni Sono una manica di stronzi. Includiamo anche Lo Palco con il suo simpatico commento su BoJ… - ExtraMoenia : @GuidoCrosetto @marco_gervasoni Sono una manica di stronzi. Includiamo anche Lo Palco con il suo simpatico commento… -