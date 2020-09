Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Pregliasco: «Aumenteranno terapie intensive e ricoveri, ma saranno gestibili» (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreUndici morti, 1.733 nuovi casi di Coronavirus: non si vedeva un incremento così alto nei contagi dallo scorso 2 maggio. «L’elemento positivo è che queste 1.733 infezioni di oggi non hanno lo stesso valore della prima fase, quella epidemica, del Sars-CoV-2», spiega Fabrizio Pregliasco. Sia perché questo dato va tarato su un numero record di tamponi, 113.085 processati in sole 24 ore, sia perché «una grossa quota di questi casi li osserviamo cercandoli in modo proattivo». «Addirittura – aggiunge il virologo – una parte consistente dei contagi la individuiamo con i test sierologici, cosa impensabile la scorsa primavera, e si tratta di persone che stanno benissimo dal punto di vista ... Leggi su open.online

