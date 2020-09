Carabinieri NAS, sequestrate 14mila bottiglie d’acqua: il motivo (Di venerdì 4 settembre 2020) In occasione di un controllo operato dai Carabinieri NAS, le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro di 14mila bottiglie d’acqua: cos’è successo bottiglie d’acqua (fonte foto: Pixabay)Una importante operazione legata alla sicurezza alimentare è stata portata a termine dalle forze dell’ordine, nello specifico dai Carabinieri NAS, come riportato sul portale del Ministero della Salute: 14.000 bottiglie d’acqua sono state infatti sequestrate in provincia di Messina. In seguito ad un controllo effettuato dal NAS di Catania presso un supermercato ubicato in provincia di Messina, infatti, è stata rivelata la presenza di cospicui quantitativi di acqua minerale presenti all’interno di un ... Leggi su chenews

micheledammicc1 : @robersperanza Le volevo chiedere il motivo per il quale non intervengono i Carabinieri del NAS a Lampedusa o Pozza… - angeporceddu : @sbrinzii vorrei diventare ufficiale dei carabinieri dei NAS, però penso che sia una cosa impossibile visto che bis… - vincenzo__65 : @marradr @grigiocemento @Corriere E finalmente siamo d’accordo!! Criminale il proprietario e coglione l’avventore S… - barbarabononi : La dimostrazione che essere #abusivo premia. Raduno #Rave lungo la #Golena dell’#Adige #Padova #Veneto. Avete prese… - ViViCentro : Carabinieri del C.P. di Brescia: controlli senza sosta sulle aree di maggior assembramento nel quartiere Carmine e… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri NAS MESSINA: Carabinieri NAS sequestrano quasi 14.000 bottiglie d'acqua IMGpress Eroina nascosta in cucina e camera da letto, donna in manette

Carabinieri protagonisti in due diverse operazioni: ad Arcola guai per una spacciatrice. In Val di Vara 28enne trovato con addosso ben 47 dosi di cocaina di elevata purezza. Sarzana - Val di Magra - N ...

Coronavirus: Procura Sassari chiude prima fase di indagini

È sulla scrivania del sostituto procuratore di Sassari Paolo Piras un voluminoso faldone consegnato dai carabinieri del Nas, guidati al comandante Gavino Soggia, al termine della prima parte di indagi ...

Carabinieri protagonisti in due diverse operazioni: ad Arcola guai per una spacciatrice. In Val di Vara 28enne trovato con addosso ben 47 dosi di cocaina di elevata purezza. Sarzana - Val di Magra - N ...È sulla scrivania del sostituto procuratore di Sassari Paolo Piras un voluminoso faldone consegnato dai carabinieri del Nas, guidati al comandante Gavino Soggia, al termine della prima parte di indagi ...