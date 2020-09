Bake Off 2020: concorrenti, giudici e dove si svolge (Di venerdì 4 settembre 2020) Stasera, venerdì 4 settembre 2020, prenderà il via su Real Time la nuova edizione di Bake Off Italia, che vedrà ancora una volta alla conduzione Benedetta Parodi e in giuria il rodatissimo trio formato da Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio, con una novità: i tre giudici saranno infatti affiancati da un altro volto noto del canale, ossia Csaba dalla Zorza. La location scelta per Bake Off Italia 2020 è Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia. La location quindi non cambia, anche se la scenografia sarà tutta nuova: l’iconico tendone quest’anno strizzerà l’occhio ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin, diventando una casa dal sapore eco-tropical-green, ... Leggi su ascoltitv

