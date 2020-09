UsOpen, la Giorgi ai arrende alla Osaka. Avanzano Djokovic, Zverev e Tsitsipas (Di giovedì 3 settembre 2020) Nulla da fare per Camila Giorgi contro Naomi Osaka nel secondo turno degli US Open in corso nella 'bolla' di Flushing Meadows. Nella notte italiana la 28enne marchigiana, numero 74 del ranking ... Leggi su leggo

WeAreTennisITA : Giorgi ? Niente da fare per Camila: Naomi Osaka la batte per 6-1 6-2 in 70 minuti. ??? “Non ho giocato al meglio… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #UsOpen: la #Osaka è sublime, per la #Giorgi una batosta - Eurosport_IT : Vincente straordinario di Camila Giorgi! ?? Anche Naomi Osaka applaude l'azzurra ?? #EurosportTENNIS | #USOpen |… - lucaantonetti10 : RT @federtennis: Si ferma al 2° turno l'avventura di Camila Giorgi a New York: l'italiana viene battuta da Naomi Osaka per 6-1 6-2. #stayF… - mm_86011 : RT @Eurosport_IT: 'Ciao Mamma, ti chiamo dopo!' ?? ?? Il tenero saluto in video di Naomi Osaka con la madre dopo la vittoria su Camila Giorg… -