Ufficiale: Alanyaspor, arriva Babacar dal Sassuolo (Di giovedì 3 settembre 2020) Come anticipato da Fanatik, adesso è diventato anche Ufficiale. Babacar è un nuovo giocatore dell’Alanyaspor. L’attaccante senegalese in prestito al Lecce, lascia il Sassuolo e vestirà la maglia numero 10 del club turco. Khouma Babacar Aytemiz Alanyaspor'umuzda https://t.co/wXz5rnCibj#AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/SKXSx6Nqnb — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) September 3, 2020 Foto: Alanyaspor twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

