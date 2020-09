Turismo, il Cilento sarà un’oasi per ciclisti e amanti della natura: Comune ed Ente Parco firmano un’intesa (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ stato firmata stamattina l’intesa tra il Comune di Capaccio Paestum e l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. “L’obiettivo – si legge in una nota diffusa dal Comune – è realizzare una serie di azioni congiunte per promuovere e preservare la natura incontaminata del Parco valorizzando, al contempo, il ruolo del Comune quale porta naturale del Parco stesso. A siglare l’accordo, un modello e insieme un laboratorio per mostrare come sia possibile portare avanti un ambientalismo moderno, sono stati il sindaco del Comune di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, e il presidEnte del Parco, Tommaso ... Leggi su ildenaro

radioalfa : Turismo campano, ripresa in agosto. Il Cilento grande protagonista - marcorizzo59 : Il Cilento come sistema, come sinergia tra i comuni della costa e dell'interno per un rilancio del turismo, dell'ec… -