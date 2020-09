Trentino, l’orso punta una mucca: il faccia a faccia in alta quota ha un finale sorprendente (Di giovedì 3 settembre 2020) Siamo sul monte Peller, a poco meno di 2000 metri di quota, in Trentino. Un ragazzo, Giacomo Torresani, è in compagnia del padre quando si accorge che un cucciolo di orso si sta avvicinando a una mucca. Nel video, si vede il plantigrado puntare il grosso bovino: i due animali si studiano per qualche secondo. Poi la mucca si fa coraggio e parte “all’attacco”. Nella stessa zona, a fine giugno, papà e figlio erano stati aggrediti da un orso. Video Facebook/Margherita Simion L'articolo Trentino, l’orso punta una mucca: il faccia a faccia in alta quota ha un finale sorprendente proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano

