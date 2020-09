“The Book of Vision” apre la 35esima Settimana della critica della Mostra di Venezia 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) The Book of Vision, esordio nella finzione di Carlo S. Hintermann – che in realtà è un veterano del cinema, per aver realizzato documentari, prodotto film (Monte di Amir Naderi), lavorato come regista di seconda unità per Terrence Malick – inaugura la 35esima Settimana della critica Veneziana. «Nulla accade per caso» ha commentato il regista in un’intervista concessa a Variety. Il suo film, infatti, «parla di rinascita». E, quest’anno, Venezia «sarà per definizione una reinvenzione dopo il trauma che abbiamo subito». Leggi anche › Festival di Venezia ... Leggi su iodonna

capcam_ : Qualcuno di voi ha comprato The Lost Book of the White da Book Depository? Se si, vi è già stato spedito il libro? - tuelnosotros : RT @RepubblicaTv: Charles Dance: 'Il finale del Trono di spade mi ha deluso. Ma non vado in pensione': Il Twin Lannister de 'Il Trono di Sp… - Lollowitz : RT @RepubblicaTv: Charles Dance: 'Il finale del Trono di spade mi ha deluso. Ma non vado in pensione': Il Twin Lannister de 'Il Trono di Sp… - LongTakeIt : Primo film di finzione di Carlo Hintermann. Un lavoro ambizioso a cui manca concretezza e in cui si sente spesso la… - cinefilosit : The Book of Vision, recensione del film di Carolo Hintermann #Venezia77 #ILoveCInefilos -

Ultime Notizie dalla rete : “The Book 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com