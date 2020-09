Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus, Briatore: “Non l’ho contagiato io, mi avete rotto!” (Di giovedì 3 settembre 2020) Flavio Briatore commenta la notizia di Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus. Anche lui con il Covid, dopo il ricovero si trova attualmente in isolamento presso la residenza dell’amica Daniela Santanchè. Raggiunto telefonicamente da La Stampa lo stesso quotidiano parla di un Briatore diverso dal solito, come sempre cordiale ma dal tono “basso, anzi bassissimo” per... L'articolo Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus, Briatore: “Non l’ho contagiato io, mi avete rotto!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

