Sergio Ramos: «Messi si è guadagnato diritto di scegliere il suo futuro» (Di giovedì 3 settembre 2020) Dal ritiro della Nazionale spagnola Sergio Ramos ha parlato del futuro di Lionel Messi: queste le sue parole Sergio Ramos ha parlato del futuro di Lionel Messi dal ritiro della Nazionale spagnola. Queste le sue parole. «L’addio di Messi? Non posso dire che questo mi preoccupi. Però devo ammettere che Messi si è guadagnato il diritto di prendere decisioni sul suo futuro. Non so se andando via farà quello che è meglio per sé, ma sicuramente per il calcio spagnolo, quindi la Liga, e per il Real Madrid e il Barcellona, ​​sarebbe meglio se Lionel rimanesse in blaugrana. La sua presenza migliora il campionato e ... Leggi su calcionews24

verro23 : @_cristiano73 Sì poi proporrei un cambio Lukaku - Sergio Ramos così almeno potremo fare una formazione di tutti dif… - beINSPORTS_TR : Sergio Ramos'tan Lionel Messi yorumu - ItaSportPress : Sergio Ramos e l'addio di Messi: 'Si è guadagnato diritto di scegliere suo futuro ma...' - - betdecide : Lionel Messi comment by Sergio Ramos - NguynDu76891380 : @FIFAMobiledaily Donnarumma vs sergio ramos -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos Sergio Ramos e l’addio di Messi: “Si è guadagnato diritto di scegliere suo futuro ma…” ItaSportPress PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA/ Quote, Neuer e Gnabry assenti annunciati

Con l’analisi delle probabili formazioni di Germania Spagna ci introduciamo alla partita che, giovedì 3 settembre presso la Mercedes Benz Arena di Stoccarda, si gioca per la prima giornata nella Natio ...

Barcellona, 'o clausola o nada': Bartomeu mette Messi all'angolo

BARCELLONA - Cronaca di un disaccordo annunciato. La prima riunione tra il Barcellona e il clan Messi si è chiusa con un nulla di fatto che, sebbene fosse stato messo in preventivo da entrambe le part ...

Con l’analisi delle probabili formazioni di Germania Spagna ci introduciamo alla partita che, giovedì 3 settembre presso la Mercedes Benz Arena di Stoccarda, si gioca per la prima giornata nella Natio ...BARCELLONA - Cronaca di un disaccordo annunciato. La prima riunione tra il Barcellona e il clan Messi si è chiusa con un nulla di fatto che, sebbene fosse stato messo in preventivo da entrambe le part ...