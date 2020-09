Satispay: tra 250 aziende fintech a più rapida crescita per Cb Insight (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Satispay è l'unica società italiana a comparire nella classifica 2020 di Cb Insight 'fintech 250', che premia le aziende fintech a più rapida crescita nel mondo. Satispay era stata inserita per la prima volta nel 2018: la sua presenza quest'anno "conferma la validità dell'originale modello di mobile payment di Satispay nonché la capacità di esecuzione della strategia di crescita misurata in base agli importanti risultati ottenuti", spiega una nota. Quest'anno le aziende che hanno partecipato a fintech 250 provengono da 25 Paesi diversi e fanno parte di 19 categorie che spaziano dal retail banking alle criptovalute, ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Satispay: tra 250 aziende fintech a più rapida crescita per Cb Insight... - fintechIT : RT @SonoLaChioda: @satispay, fintech italiana inserita in CBI Insights tra le 250 #fintech al mondo a maggior crescita - SonoLaChioda : @satispay, fintech italiana inserita in CBI Insights tra le 250 #fintech al mondo a maggior crescita - orlandi492 : @carloemme50 Tra mia mogli e me funziona così:lei ordina, il cameriere ci serve il caffè, io pago con satispay, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Satispay tra L'italiana Satispay tra le 250 fintech a più rapida crescita nel mondo Forbes Italia Buoni spesa, sì a 5.404 richieste

Su 10.600 domande ne sono state accettate 5.404, poco più del 50%. Parliamo delle richieste presentate al Comune per ottenere buoni spesa da destinare ai cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza ...

Buoni spesa per crisi Covid, dal comune aiuti per 15mila persone. La graduatoria

Sono 5.404, per oltre 15mila persone, le domande di buoni spesa per i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus che a partire dai prossimi giorni verranno finanziate attraverso il ban ...

Su 10.600 domande ne sono state accettate 5.404, poco più del 50%. Parliamo delle richieste presentate al Comune per ottenere buoni spesa da destinare ai cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza ...Sono 5.404, per oltre 15mila persone, le domande di buoni spesa per i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus che a partire dai prossimi giorni verranno finanziate attraverso il ban ...