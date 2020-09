Roma, Dzeko: “Io via? Se ne parla ogni anno” (Di giovedì 3 settembre 2020) Diventano sempre più insistenti le voci di una possibile partenza di Edin Dzeko. L'attaccante 34enne della Roma sarà impegnato venerdì sera contro l'Italia nel match della Nations League con la sua Bosnia. L'ex City dopo la fine del campionato è stato più volte accostato alla Juventus come sostituto di Gonzalo Higuain.Dzeko via DA Roma? ARRIVA LA RISPOSTA DEL BOSNIACOcaption id="attachment 625079" align="alignnone" width="300" Dzeko (getty images)/captionAlla vigilia del match contro l'Italia, l'attaccante ha preferito dribblare le voci di mercato: "Addio alla Roma? ogni anno si parla di questo, ma non è il momento di parlare di mercato. Giocare con Cristiano Ronaldo? Ho 34 anni ... Leggi su itasportpress

mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - forumJuventus : Dzeko: 'Ogni anno si dice che lascerò la Roma... Io con CR7? Posso solo dire che a 34 anni mi sento bene e sono org… - Gazzetta_it : #Roma, spunta #Piatek per sostituire #Dzeko - ItaSportPress : Roma, Dzeko: 'Io via? Se ne parla ogni anno' - - sscalcionapoli1 : Dzeko: “Ogni anno si dice che lascio la Roma. Giocare con Cr7? Mi sento bene…” -