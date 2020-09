Rogo a Sicignano degli Alburni: in fiamme oltre 20 ettari di vigneti, uliveti e di boschi (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSicignano degli Alburni (Sa) – oltre venti ettari di campi agricoli, boschi, vigneti e uliveti, ridotti in un cumulo di cenere dalle fiamme che da due giorni lambiscono le campagne di Sicignano degli Alburni. Accade presso il bosco Farneta, in località Difesa di Sicignano. Da diversi giorni infatti, un incendio sta interessando i campi agricoli e il bosco antico della cittadina, distruggendoli. ‹‹Così- raccontano preoccupati i giovani volontari della Protezione Civile di Sicignano degli Alburni – in prima linea nello spegnimento del ... Leggi su anteprima24

