Retroscena Blogo: Da noi... a ruota libera, la Fialdini si prende la diretta (e Max Novaresi) (Di giovedì 3 settembre 2020) Insieme alla Domenica In di Mara Venier, il 13 settembre partirà su Rai1 anche la nuova edizione di Da noi... a ruota libera, condotta da Francesca Fialdini. Secondo quanto risulta a Blogo, la trasmissione andrà in onda in diretta a partire dalle ore 17.20 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma (gli stessi di Domenica In). Un dettaglio non secondario, viste le polemiche dei mesi scorsi, per la scelta della Rai di concedere, in pieno lockdown, alla Fialdini di spostarsi da Torino a Roma pur di garantire la messa in onda della trasmissione. pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2020 13:03. Leggi su blogo

Il lancio a sorpresa del nuovo spot italiano di PS5 è accompagnato da un articolo di approfondimento pubblicato dai curatori del PS Blog per condividere le riflessioni degli sviluppatori sulle funzion ...

Lorella Cuccarini, confessione inaspettata su Laura Pausini: il retroscena

Lorella Cuccarini è sotto la lente d’ingrandimento da un po’ di tempo. Ed ecco che la sua ultima confessione ha davvero colpito tutti. Lorella Cuccarini è uno dei personaggi su cui, soprattutto in que ...

