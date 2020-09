Pensione prima o dopo i 62 anni: vediamo le alternative (Di giovedì 3 settembre 2020) Non esiste la possibilità di anticipo pensionistico solo con la quota 100 ma la normativa italiana prevede diverse misure che permetto l’accesso alla Pensione anticipata. Ognuna di esse richiede requisiti precisi a livello contributivo, anagrafico o sia anagrafico che contributivo. In alcuni casi esistono degli escamotage che permettono un pensionamento che non ci si aspettava di poter fruire. Pensione prima o dopo i 62 anni Un lettore scrive per chiedere: Ho 61 anni di età e 36 anni di contributi. Lavoro come collaboratore per un’azienda di software ormai da 15 anni, prima lavoravo per la stessa azienda ma con mansione diversa. Dal 1995 verso i miei contributi nella gestione separata Inps. Non riesco ad ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensione prima o dopo i 62 anni: vediamo le alternative - Enzaedma60 : RT @lamente2019: PENSO AL COMPAGNO CON LA MOGLIE CHE PAGANO LA TESSERA DEL PCI prima e del PD,ANCORA OGGI A 80 ANNI CON UNA PENSIONE DI 800… - Giusepp55082336 : RT @lamente2019: PENSO AL COMPAGNO CON LA MOGLIE CHE PAGANO LA TESSERA DEL PCI prima e del PD,ANCORA OGGI A 80 ANNI CON UNA PENSIONE DI 800… - CarloColli1 : @see_lallero Entrato in pensione? Si dice “andare in pensione”, non è la prima volta che leggo questi orrori. Ormai… - leleilenia : @riktroiani Vorrei sapere l’importo della sua pensione e se ha lavorato duro nel sindacato prima di darci le sue lezioncine comunistoidi!!!! -