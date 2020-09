Pazienti asintomatici, cosa significa: 'Possono contagiare, ma solo in rari casi' (Di giovedì 3 settembre 2020) 'Chi è positivo al può in rari casi contagiare gli altri'. A spiegarlo sono i medici del e gli esperto dell'Oms . Con l'incremento dei , migliaia di persone in Italia risultano essere asintomatiche al ... Leggi su leggo

andreaortolo : RT @giudiiiiiiiii: Coronavirus, medico Spallanzani: 'Non è letale. Soggetti asintomatici non contagiano' - Secondo Piano News .. Ops e ora?… - infoitinterno : Covid, pazienti asintomatici: «Possono contagiare, ma solo in rari casi» - melarancya : RT @giudiiiiiiiii: @summerofciuccio @udogumpel - melarancya : RT @giudiiiiiiiii: @summerofciuccio @udogumpel Z sostiene che il virus è clinicamente (non biologicamente morto) in quanto ha una bassa car… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, pazienti asintomatici: «Possono contagiare, ma solo in rari casi» -