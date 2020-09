Orrore in Germania: 5 bambini uccisi dalla madre. Che si getta sotto il treno ma non muore (Di giovedì 3 settembre 2020) cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la polizia di Wupperthal. I cinque bambini sono stati uccisi dalla madre. La donna si è gettata sotto il treno ma sarebbe sopravvissuta Leggi su firenzepost

