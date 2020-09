Napoli, sequestrata una tonnellata di mozzarella non certificata: era destinata a bar, alberghi e ristoranti (Di giovedì 3 settembre 2020) La guardia di finanza di Napoli ha scoperto, tra i quartieri San Giovanni a Teduccio – zona Vigliena e Ponticelli, due attività commerciali clandestine dove venivano stoccati illegalmente e messi in vendita, anche di notte, prodotti lattiero-caseari. Sequestrati un locale in cui veniva esercitata l’attività abusiva e una tonnellata di mozzarella non certificata, ovvero priva delle autorizzazioni amministrative e sanitarie di tracciabilità, destinata a bar, ristoranti e alberghi della regione. Individuate anche centinaia di etichette, realizzate per attestare falsamente le caratteristiche organolettiche, la provenienza delle materie prime utilizzate per il confezionamento, la data e il luogo di produzione che, se apposte sul packaging, ... Leggi su ildenaro

