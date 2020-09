Massimo Visconti eletto presidente di Confintesa (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Direttivo Confederale di Confintesa riunito a Roma ha eletto all’unanimità Massimo Visconti presidente di Confintesa. Massimo Visconti, fin da giovanissimo, si impegna nell’attività sindacale e assume, negli anni, incarichi di rilievo e prestigio. Nel 2000 viene chiamato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Storace, a far parte del collegio degli Esperti dove si occupa di tutte le problematiche legate al mondo del lavoro nella Regione Lazio. Al termine del mandato in Regione si dedica all’attività giornalistica in varie teste cartacee e on line occupandosi principalmente di cronaca sindacale. Nel 2018 il Segretario Generale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

