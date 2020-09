"Mascherine pure al banco" A scuola si cambia ancora? (Di giovedì 3 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo Andrea Crisanti scettico sulle misure anti-contagio a scuola: "Le Mascherine andrebbero indossate anche quando si sta seduti al banco'' Le Mascherine in classe? "Andrebbero indossate anche quando si sta al banco''. Non ammette ignoranza il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all'università di Padova e consulente di Luca Zaia per l'emergenza in Veneto, che ribadisce l'importanza per gli studenti di pararsi il volto con un il dispositivo medico-chirurgico: "Va messo perché anche quando si parla si emettono droplets", aggiunge. Le indicazioni del Comitato tecnico scientifico sono chiare: "La mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di ... Leggi su ilgiornale

