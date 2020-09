Marta Fascina, la fidanzata di Berlusconi, è positiva al Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) A 24 ore dalla scoperta della positività di Silvio Berlusconi, anche Marta Fascina la nuova fidanzata sarebbe risultata positiva al Covid. Anche la 30enne Marta Fascina, deputata di FI finita sulle riviste di Gossip per essere la nuova compagna di Silvio Berlusconi, è risultata positiva al Covid. Solo ieri era stata divulgata la notizia della … L'articolo Marta Fascina, la fidanzata di Berlusconi, è positiva al Covid proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

AGI - Continuano a crescere i nuovi casi di contagio in Italia per coronavirus: +1.397 positivi, quando ieri erano stati 1.326, per un totale di 272.912 persone colpite dall'epidemia. Scende, però, il ...Ed ora si cerca di capire dove Silvio Berlusconi abbia contratto il coronavirus. La prima associazione viene quasi naturale, la Sardegna, visti i numerosi casi di covid delle ultime settimane, e visto ...