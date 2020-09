Mario Kart Live Home Circuit trasforma la casa in una pista reale (Di giovedì 3 settembre 2020) (Foto: Nintendo)Mario Kart Live Home Circuit è il nuovo titolo per Nintendo Switch che trasforma la casa in una pista per gare emozionanti che miscelano in modo perfetto il mondo reale con quello digitale. Merito degli speciali Kart radiocomandati, di Mario o di Luigi, dotati di videocamera che trasmette le immagini in tempo reale alla console e al software che crea una competizione in realtà aumentata sfidando avatar virtuali e fino ad altri tre giocatori. Forse finora la novità più interessante nell’ambito delle celebrazioni del 35esimo compleanno di Super Mario Bros. (rilasciato il 13 settembre 1985), questo titolo sfrutta appieno le ... Leggi su wired

HobbiesGeeks : Mario Kart Live Home circuit luce interesante la idea #NintendoSwitch - k1notv : mario kart quarentena edition - AkibaGamers : Nintendo ha annunciato ufficialmente Mario Kart Live: Home Circuit, particolarissimo titolo che trasformerà la nost… - andry9115 : RT @PokeMillennium: Con Mario Kart Live: Home Circuit sarà possibile telecomandare un kart con Nintendo Switch #PokemonMillennium #Nintendo… - PokeMillennium : Con Mario Kart Live: Home Circuit sarà possibile telecomandare un kart con Nintendo Switch #PokemonMillennium… -