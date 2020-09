Maltempo, restano intrappolati in un’auto a Bologna: salvi una coppia e bimbo (Di giovedì 3 settembre 2020) Una famiglia rumena con un bambino ha rischiato di annegare in un’automobile in panne, che si era fermata nel sottopasso di via di Mezzo Levante, a Crevalcore, in provincia di Bologna, allagato da una bomba d’acqua improvvisa che si era riversata sul territorio. È successo alle 19 di ieri. Appresa la notizia, i carabinieri della stazione locale si sono precipitati sul posto, in aiuto dei tre malcapitati, padre 32enne, madre 26enne e figlio di 4 anni che non volevano scendere da una Volkswagen Polo perché, all’esterno, il livello dell’acqua stava salendo velocemente. Dopo aver rassicurato i due genitori che sono scesi, i militari hanno preso in braccio il bambino e si sono allontanati dal sottopasso. Padre, madre e bimbo, fortunatamente illesi, sono andati ad asciugarsi in una pizzeria situata nelle vicinanze, mentre i militari ... Leggi su meteoweb.eu

BARI - Nuova ondata di maltempo sulla Puglia, su cui dalle ore 12:00 di oggi, giovedì 03 settembre e per le successive 8 ore si prevedono precipitazioni: - da isolate a sparse, anche a carattere di ro ...

Oggi l’instabilità atmosferica si concentrerà soprattutto sugli Appennini centro-meridionali e, localmente, tra Calabria e Sicilia, con cielo sereno sul resto d’Italia. Ma a partire da domani l’antici ...

