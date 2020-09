Le viene negato il voto da casa, la deputata si presenta in Aula con la bimba di un mese: “Ora scusate. Finisco di allattarla” (Di giovedì 3 settembre 2020) In un mondo normale non ci sarebbe nulla di eroico o straordinario nel fare il proprio dovere, ma ci sono delle situazioni in cui anche un piccolo gesto può trasformarsi in una gigantesca lezione di stile. In una recente seduta del parlamento della California alla democratica Buffy Wicks, neo mamma, è stata negata la possibilità del voto da casa in quanto non appartenente alle categorie a rischio per il Covid19. Così lei non si è persa d’animo e, tenendo molto alla legge in approvazione, si è messa in macchina e ha guidato per un’ora con la sua piccola nel seggiolino e, dopo aver preso la parola, senza polemizzare, ha semplicemente detto: “Ora vado a finire di allattare la mia bambina”. L'articolo Le viene negato il voto da ... Leggi su ilfattoquotidiano

