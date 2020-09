'Le nostre acque' di Coop, il Seabin anche nella Darsena di Milano (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) - Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno in media oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin adottato da Coop sulla Darsena di Milano presso l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia grazie alla collaborazione con LifeGate. Un gesto che dimostra l'impegno di Coop nella lotta all'inquinamento da plastica, supportato dalla partecipazione su base volontaria, come unica insegna della grande distribuzione e fra le 50 imprese italiane aderenti, alla 'Pledging Campaign' lanciata dalla Commissione Europea. Le azioni sui prodotti annunciate, comprensive di riduzione, riciclo e riuso infatti permetteranno a Coop di raggiungere nel 2025 un risparmio totale di plastica ... Leggi su liberoquotidiano

Quasi la metà dell’approvvigionamento idrico mondiale viene rubata

L’approvvigionamento idrico del nostro pianeta è una risorsa incredibilmente preziosa che dobbiamo proteggere. Tuttavia, nuove cifre mostrano che tra il 30% e il 50% viene “rubato”. Il furto si verifi ...

