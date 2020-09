Lanciato il razzo europe ‘Vega’: porta in orbita 53 microsatelliti – VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) È stato Lanciato il razzo europe ‘Vega’, porta in orbita 53 microsatelliti ed è stato progettato e costruito dall’azienda italiana Avio La base europea di Kourou, Guyana Francese, ha Lanciato il razzo europeo Vega dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Il lancio del razzo doveva avvenire prima, più volte è stato però rinviato a causa del maltempo … L'articolo Lanciato il razzo europe ‘Vega’: porta in orbita 53 microsatelliti – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Ansa : Lanciato il razzo #Vega, in orbita con 53 satelliti #ANSA - MediasetTgcom24 : Spazio, lanciato il razzo Vega con 53 satelliti #vega - profluigimarino : RT @AnsaScienza: Lanciato il razzo #Vega dell' @esa, con 53 satelliti Nuova era per la space economy - f_innocenzi : Lanciato il razzo Vega, con 53 satelliti - Ultima Ora - ANSA - MarioMauro : RT @Geopoliticainfo: ???? Il razzo europeo #Vega è stato lanciato nella notte (ore 03.51) dalla base europea di #Kourou (Guyana Francese) e p… -