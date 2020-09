Lampedusa, al porto la demolizione di 160 barchini utilizzati dai migranti (Di giovedì 3 settembre 2020) QUARTA BONIFICA DEL 2020 03 settembre 2020 13:08 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa porto Lampedusa, via alla bonifica del porto. Appello da Pozzallo: 'Emergenza anche qui' lasiciliaweb | Notizie di Sicilia Pozzallo, in corso sbarco di 53 migranti: previsti tamponi Covid 19

Pozzallo - Ieri si è svolto l’incontro, tanto atteso, fra il Presidente Conte ed una delegazione di Ministri con il Presidente della Regione Siciliana ed il Sindaco di Lampedusa. “È un passo important ...

C’è davvero un’emergenza migranti a Lampedusa?

“C’è un’emergenza immigrazione a Lampedusa, ma non c’è un’emergenza immigrazione in Italia”. Il sindaco della piccola isola siciliana, Salvatore Martello, è seduto alla sua scrivania al secondo piano ...

