La Torre Nera, Mike Flanagan vorrebbe dirigere un nuovo adattamento: "è il mio Santo Graal" (Di giovedì 3 settembre 2020) Mile Flanagan, regista di Doctor Sleep, sogna un nuovo adattamento de La Torre Nera, la serie di romanzi di Stephen King, che definisce come il suo Santo Graal. Dopo Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, il regista Mike Flanagan sogna di dirigere un nuovo adattamento de La Torre Nera, la serie di otto romanzi firmati da Stephen King che lui definisce come il suo Santo Graal. Un anno dopo l'uscita di Doctor Sleep, il regista Mike Flanagan è intervenuto durante un panel del Fantasia International Film Festival in compagnia di Mick Garris ed ha raccontato il suo ... Leggi su movieplayer

dumurin : @badtasteit Chissà se faranno mai un film o una serie tv come si deve della Torre Nera, sarebbe potuto essere un gr… - MilanForever81 : RT @badtasteit: La Torre Nera è il Santo Graal degli adattamenti da #StephenKing secondo #MikeFlanagan - badtasteit : La Torre Nera è il Santo Graal degli adattamenti da #StephenKing secondo #MikeFlanagan - pineapplesclub : ma solo io shippo l'uomo in nero e roland nella saga della torre nera??? - tripposauro : @radiosilvana Stephen King e l'intera serie de 'La Torre Nera' gli fanno una pippa a questi???? -

