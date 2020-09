Juve Suarez, Bonucci lancia l’indizio via social (Di giovedì 3 settembre 2020) Il difensore bianconero ha cominciato a seguire Luis Suarez sui social Luis Suarez alla Juventus sembra ormai una pista caldissima. L’uruguaiano, viste anche le difficoltà nell’arrivare a Edin Dzeko, è diventato l’obiettivo principale dei bianconeri per migliorare l’attacco. E a confermare tale ipotesi è stato Leonardo Bonucci. Il difensore Juventino ha lanciato l’indizio tramite i social. Il centrale bianconero ha infatti cominciato a seguire su Instagram Luis Suarez che potrebbe vestire bianconero dopo aver rescisso il suo contratto con il Barcellona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

