Jony: "Primo anno nella Lazio difficile, ora andrà meglio" (Di giovedì 3 settembre 2020) AURONZO DI CADORE, Belluno, - Alla seconda stagione nella Lazio, Jony Rodriguez cerca di prendersi ancora più spazio in maglia biancoceleste: ' L'allenamento è andato bene, il mister mi sta provando ... Leggi su corrieredellosport

salvione : Jony: 'Primo anno nella Lazio difficile, ora andrà meglio' - sportli26181512 : Jony: 'Primo anno nella #Lazio difficile, ora andrà meglio': Lo spagnolo guarda con fiducia alla nuova stagione: 'P… - laziopress : - pasqualinipatri : - Aquila6811 : RT @laziopress: Jony: “Il primo anno è stato difficile, mi aspetto che questa stagione vada meglio. Il mister mi sta provando come mezzala”… -

Ultime Notizie dalla rete : Jony Primo

Corriere dello Sport

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Alla seconda stagione nella Lazio, Jony Rodriguez cerca di prendersi ancora più spazio in maglia biancoceleste: “L’allenamento è andato bene, il mister mi sta provando in ...AURONZO DI CADORE – Dopo l’allenamento tattico di stamattina, Jony ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco come si è espresso: “L’allenamento è andato bene, il mister mi sta provando in u ...