Il reboot di Pretty Little Liars nelle mani del papà di Riverdale a 11 anni dalla scomparsa di Alison (Di giovedì 3 settembre 2020) Non sappiamo se ridere o piangere ma la realtà è che il reboot di Pretty Little Liars potrebbe diventare presto realtà e prendere forma grazie alle mani del papà di Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa. Sembra proprio che sia stato affidato a lui il compito di riportare in vita la serie cult proprio a 11 anni dalla scomparsa di Alison e a tre anni dal suo sconvolgente finale, ma cosa significa tutto questo? Mentre la notizia si diffonde a macchia d’olio i fan si dividono tra chi non vede l’ora di buttarsi a capofitto in un altro mistero seguendo le storie di nuove piccole bugiarde e chi, invece, non vorrebbe vedere il proprio show preferito fare la fine che ... Leggi su optimagazine

xmarjkax : RT @ItsChiaraPre: Roberto, il produttore di Riverdale, vuole fare un reboot di Pretty Little liars. ALLORA, TU HAI GIÀ RESO RIVERDALE UNA… - matt3oswift13 : RT @ItsChiaraPre: Roberto, il produttore di Riverdale, vuole fare un reboot di Pretty Little liars. ALLORA, TU HAI GIÀ RESO RIVERDALE UNA… - scioccobasitah : RT @ItsChiaraPre: Roberto, il produttore di Riverdale, vuole fare un reboot di Pretty Little liars. ALLORA, TU HAI GIÀ RESO RIVERDALE UNA… - Noovyis : (Pretty Little Liars: la serie tv avrà un reboot dal creatore di Riverdale) Playhitmusic - - Marti__boo : VOGLIONO FARE IL REBOOT DI PRETTY LITTLE LIARS -

Ultime Notizie dalla rete : reboot Pretty Pretty Little Liars: Warner Bros. Television sviluppa il reboot della serie Cinematographe.it - FilmIsNow Pretty Little Liars: la serie tv avrà un reboot dal creatore di Riverdale

Pretty Little Liars, la serie tv con Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellissario, Shay Mitchell e Sasha Pieterse avrà un reboot scritto dal creatore di Riverdale. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 02/09/2 ...

Pretty Little Liars, il creatore di Riverdale realizzerà il reboot della serie

Non sono passati neanche tre anni dalla conclusione di Pretty Little Liars, che già si parla di reboot. Anzi, già ne avremmo uno in fase di sviluppo. La mente dietro il progetto? Il creatore e showrun ...

Pretty Little Liars, la serie tv con Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellissario, Shay Mitchell e Sasha Pieterse avrà un reboot scritto dal creatore di Riverdale. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 02/09/2 ...Non sono passati neanche tre anni dalla conclusione di Pretty Little Liars, che già si parla di reboot. Anzi, già ne avremmo uno in fase di sviluppo. La mente dietro il progetto? Il creatore e showrun ...