Idea Pd: Tagliavanti sindaco. Mr Commercio asso nella manica per Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) L'asso nella manica del centrosinistra per conquistare il Campidoglio nel 2021 potrebbe essere il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. Dopo il passo indietro dei big del Pd (Enrico Letta, Paolo Gentiloni, David Sassoli, Dario Franceschini), la strategia politica dei Dem cambia. Si fa strada l'Idea di puntare non più su un politico forte e conosciuto (che, appunto, non c'è) ma su una personalità civica, di sinistra ma benvoluta pure dagli imprenditori che guardano dall'altra parte del campo. Un candidato capace di mediare tra interessi diversi e, soprattutto, non «un uomo solo al comando». Lorenzo Tagliavanti sarebbe la persona giusta, almeno così lo ... Leggi su iltempo

