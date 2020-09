I Comuni continuano a bloccare il 5G anche dopo il divieto del governo (Di giovedì 3 settembre 2020) Aggiornamento della mappa dell’Italia dei Comuni no 5G (Wired.it)A Forio, uno dei sei Comuni dell’isola di Ischia, dicono di voler rimarcare il loro no. Mentre nella vicina Lacco Ameno il commissario straordinario spiega di aver avviato la macchina amministrativa già prima. E così, tra la fine di luglio e i primi di agosto, i due borghi hanno emanato ordinanze per sospendere il 5G. Nonostante dal 16 luglio in Italia sia in vigore il decreto Semplificazioni del governo, che all’articolo 38 mette un freno ai veti sollevati dai sindaci contro il nuovo standard, i provvedimenti per bloccare l’installazione della quinta generazione di teleComunicazioni mobili proseguono. Due dei sei Comuni di Ischia hanno deliberato lo stop al 5G dopo la ... Leggi su wired

A soli tre anni dall’avvio del progetto sono già 136 i comuni aderenti, compresi 28 capoluoghi tra ... che accompagna nel tempo gli amministratori in un percorso virtuoso di continuo miglioramento, ...

Scuolabus a pieno carico solo con corse sotto i 15 minuti: perplessità nei Comuni montani. C’è il rischio di riduzioni del servizio

Il Ministero ha reso note le norme da rispettare. Ma nelle Terre Alte conformità territoriale e di viabilità (senza contare le condizioni meteo invernali) allungano i tempi di percorrenza. C’è chi pen ...

